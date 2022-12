Ingezonden | Homohuwelijk-zaak in cassatie

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Deze regering zou een voorbeeld aan grote broer de Verenigde Staten (VS) kunnen nemen aan de recent door president Biden ondertekende wet die de huwelijken beschermd van stellen van gelijk geslacht.

Ik zou dan nog enig respect, alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat dat allang verloren is, kunnen proberen op te brengen. We leven nota bene in 2022 en in een inclusieve samenleving waar deze regering en Staten de mond vol van hebben.

Ik mag toch wel aannemen dat men begrijpt wat dat wil zeggen natuurlijk, een samenleving waarin alle mensen, niemand uitgezonderd, mee kunnen doen en gelijk behandeld moeten worden. Ik vind het schokkend hoor, mensen uit te sluiten. Het komt er dus gewoon op neer dat stellen van gelijk geslacht naar die landen moeten blijven gaan waar het homohuwelijk wel is toegestaan. Er is niet eens geregistreerd partnerschap mogelijk.

Het is nu tijd het taboe bespreekbaar te maken.

Josef Martina,

Curaçao