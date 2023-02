Coumn Youp | Lobbyend liegbeest

En opeens zag ik een foto van een sportvisser, die tegenover het kankerverwekkende Tata Steel een hengeltje uitgooit. Geen idee of de man wat gevangen heeft. En ik weet ook niet of hij het eventueel gescoorde visje inmiddels verorberd heeft. Ik hoop het niet voor hem.

Deze week begreep ik dat de Nederlandse visjes stoned van de antidepressiva en de angstremmers door onze wateren dolen. Dit komt omdat wij dusdanig veel opbeurende medicamenten slikken om onze welvarende leventjes een beetje zinvol te houden, dat het afval van deze rommel diep in het grondwater zit. Behalve in Brabant. Daar zit alleen drugs.

Ondertussen vraag ik me af hoe het met de overblijfselen van de massaal geslikte anticonceptiepil is. Zorgt die troep niet voor non-binaire kikkervisjes en panseksuele stekelbaarsjes? VVD’ers noemen dit borreltafelpraat. Ik niet. Dronken mensen komen vaak gevaarlijk dicht bij de waarheid.

Maar de visser bij Tata Steel kijkt dus, terwijl hij in zeer troebel water hengelt, uit op de regionale kankerverwekker. Interessant.

In de nationale kankeratlas staat die regio er gekleurd op. Maar is er dan niemand die die ijzerboer een beetje in de smiezen houdt? Ja, dat is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, maar die schijnt er niet veel van te bakken. En nu is er een zeer ervaren milieu-inspecteur van die club overgelopen naar Tata! Deze dame weet precies wat de geplaagde omgeving van de voormalige Hoogovens allemaal van plan is en zij is ook goed op de hoogte van de maatregelen die genomen gaan worden. Juist deze mevrouw stapt over naar de vijand en neemt natuurlijk een laptop vol waardevolle informatie mee. Officieel mag ze anderhalf jaar niks zeggen, maar ik vrees dat ze te goed betaald wordt om te zwijgen. Hoe ze aan haar lucratieve schnabbel komt?

Misschien is er wel een Nederlandse Bond van Vervuilers en heeft een Shell-bobo een Tata-hotemetoot getipt op de laatste nieuwjaarsborrel. Daar keek de Shell-directeur in een geestige speech alvast vooruit op de meer dan 40 miljard euro winst van zijn bedrijf en beloofde hij dat hij de door de NAM gemaakte aardbevingstroep in de provincie Groningen alsnog ging opruimen. Later bleek dat een geintje.

Olieboerenhumor. Maar op die receptie is ongetwijfeld tegen Tata gezegd: “Haal die muts van de tegenstander binnen en zorg dat ze alle juridische info bij zich heeft. Dan kunnen jullie de zaak weer een aantal jaren rekken. En niet knibbelen op haar salaris. Duur kan ze niet zijn. Een ambtenarenknuistje is gauw gevuld! Tegenover zwijggeld staat praatgeld! De vervuiler betaalt!” Hier hebben ze met zijn allen smakelijk om staan lachen. Gebulderd zelfs.

Je hebt bijzondere transfers. Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Maar dat is maar voetbal en de grote JC ging hem andersom voor. In mijn jonge jaren had je een zekere Hans Pont, die van de werknemers overstapte naar de werkgevers. Maar die gozer heette Pont, dus die mocht deze oversteek maken.

Maar deze mevrouw, die voor de belangen van de door kanker en andere kwalen bedreigde bewoners op moest komen, mag dat gewoon niet. Dit is een aan niemand uit te leggen vertrouwensbreuk. Of de bewoners zich verraden mogen voelen? Absoluut. Tip voor de overloopster: haal alle spiegels uit je huis. Dat scheelt veel schaamte.

Deze dame gaat toch echt voor de Cora van Nieuwenhuizenbokaal. Dat is die chronisch doffe beker, die ondanks een dagelijkse poetsbeurt, nooit wil glimmen. Soms zie ik onze energieke Cora glashard liegen aan een talkshowtafel en vraag ik me af waarom ze niet wat harder wordt aangepakt. Gewoon aanspreken met ‘lobbyend liegbeest’. Zijzelf vond de overstap van minister, die in het bezit is van alle nummers van alle mobieltjes van alle belangrijke figuren in haar branche, naar de energielobby volkomen legaal. Hier moeten we volgens Cora niet over zeuren. En dat mensen hun geloof in de politiek verliezen? Het zij zo.

En nu? Nu is het weekend en ga ik niet vissen. Gewoon een gezellig tochtje maken in een Uber. Samen met Mark en Neelie. Richard de Mos rijdt.

Bron: NRC Handelsblad