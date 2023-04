Column Youp | Zachte kern

Jarenlang is er al discussie over de Rotterdamse Kuip. De echte Feyenoordsupporters vinden dat het legendarische stadion hoe dan ook moet blijven. Niks nieuwbouw, opknappen dat heilige monument.

Toch is er ook een groep Feyenoord-aanhangers die overduidelijk van het prachtige stadion af wil. Tenminste dat dacht ik toen ik woensdagavond aan het begin van de Klassieker grote, zwarte, vette rookwolken uit het stadion zag opstijgen. Even leek het of ik naar een potje knokken in Loegansk zat te loeren. De Kuip stond in de fik. Eén hooligan was het volstrekt oneens met de Rotterdamse pyromanen en gooide zijn aansteker het veld op. Symbolisch. Helaas kwam die aansteker een beetje ongelukkig terecht. Later begreep ik dat deze supporter absoluut niet de enige gooier was. Zeker rond de cornervlaggen lagen veel meer aanstekers. Dus de groep die het stadion wil behouden is groter dan de sekte van wie het in de fik mag.

De talkshowtafels werden donderdagavond weer routineus gevuld met voetbalreldeskundigen. De groepen treinrampspecialisten, die gezellig hadden mogen keuvelen over het ongeval bij Voorschoten, waren net weg. Nu was het weer de beurt aan de vaste roedel hooligananalytici. Het werd een lusteloze herhaling van slaapverwekkende zetten. De politiek en de KNVB moeten nu echt maatregelen gaan nemen!!! Het klonk als een briljant idee.

Mijn persoonlijke advies? Alle supporters verplicht op bijscholingscursus sturen. En daarin moet uitgelegd worden dat de basis van het spelletje is dat wie de meeste doelpunten maakt uiteindelijk gewonnen heeft. En misschien is het ook handig om de supporters te tippen dat ‘weggooiaansteker’ niet betekent dat je er mee moet gooien. Dat moet je pas doen als dat ding leeg is. Deze cursus lijkt me verplicht voor alle aanhangers van alle clubs. Misschien kan je ze dan ook vertellen dat bier drinken lekkerder is dan gooien met het spul. En een speler van je eigen club een klap voor zijn harses verkopen is ook niet handig. Zeker niet als je club op het punt van degraderen staat. Dan zou ik de selectie juist een beetje heel houden. Net als dat het in de rug aanvallen van de keeper van de tegenpartij ook niet echt slim is. Zeker niet als jij te dronken bent en de keeper twee meter hoog is. Het zijn maar simpele tips van deze columnist, die al vijftig jaar een seizoenkaart bij zijn eigen cluppie heeft en nog nooit de neiging heeft gehad om ook maar iets richting de grasmat te gooien. Ik ben dat watje van de zachte kern.

Gelukkig viel er deze week ook nog wat te lachen in diezelfde talkshows. Edwin Evers heeft onze koning geïnterviewd. Tien podcasts lang. Spontaan? Nee, natuurlijk niet. Een geregisseerd charmeoffensief van de RVD. Het had mij leuk geleken als Edwin in zijn fameuze rol als Frank of Ronald de Boer aan Willy de vragen had gesteld. Wat Willy als volwassen kerel nou toch werkelijk vindt van dat middeleeuwse paleizen- en koetsengehups. En waarom hij zijn dochter niet snoeihard beschermt tegen deze onzin die alleen ongeletterde Storylezeressen nog interesseert? Hij houdt toch van dat kind. En dan had ik het liefst gezien dat die gozer van Lucky TV de antwoorden had gegeven. In plat Haags. Of ik het koningshuis weg wil hebben? Ik gun ze wel hun vrijheid. Zeker die Amalia. Maar ik ga geen aansteker gooien of een paleis in de fik steken. Ik ben meer van de zachte methode. Hoe? Door bijvoorbeeld elke avond dat beruchte Koningslied te laten kwelen door Marco Borsato, Glennis Grace en Ali B. Die deden ooit aan dit meesterwerk mee, kennen de tekst dus nog uit hun hoofd en hebben alle drie tijd zat. Avond aan avond dat supertrio voor het paleis. Net zo lang tot Willy Enzo Knol belt met de vraag of hij zijn ordinaire auto mag lenen. En dan met hoge snelheid het land uit. Dan zitten we wel zonder koning. Voor je het weet zit Johan Remkes rokend op de troon. Dan toch maar Willy.

