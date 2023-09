Column Youp | Voorheen & weer

Wat doen de linkse politici die zaterdagmiddag in Den Haag moeten zijn? Gaan ze in de rij staan bij het Klimaatprotest of nemen ze een andere route? En zetten ze daarna op Instagram dat ze solidair zijn met deze actie of geven ze ruiterlijk toe dat ze er met een slimme boog omheen zijn gereden?

Ik zit deze week veel op X (voorheen Twitter) om te zien of Mona (voorheen CDA) nog bij Caroline is of dat de nummer twee op de lijst (voorheen premierskandidaat) van BBB inmiddels is vertrokken. Of dat ze er gewoon uitgebonjourd is door de Grote BBB-Bazin bij wie overduidelijk spijtsporen te zien zijn. Ze vond Mona deze week toch opeens iets te blond en ook wat babbelziek. Een Koffietijdpolitica. En aan die volle fractiekamer moet Caroline duidelijk ook nog even wennen. Die malle Eppink (voorheen VVD, FVD en JA21), die nijvere Nicki (voorheen FVD en JA21) en de heldere Lilian (voorheen PVV) doen haar samen toch een beetje denken aan de LPF-schroothoop. Opeens ziet ze: ik zit met een kamertje vol kneuzen. En die Mona die komt? De enige internationale ervaring die deze Volendamse heeft is dat Nick & Simon wel eens in het buitenland zijn geweest.

Verder las ik deze week alles over Ajax (voorheen voetbalclub) om te kijken of die Duitse directeur er nog zit. Volgend jaar uit tegen Helmond Sport en Top Oss. Het is stil in Amsterdam. Doodstil.

Zware tijden. Ook voor de gereformeerde gluiperds van dat geschorste herendispuut van corpsballenclub L.A.N.X. Hun feuten moesten het in een steeg met een vrouw doen. Heteroseks dus. In 2023. Vastgeroeste bijbelboys.

Een jongen met een vrouw. Hoe saai is dat? Nooit van rommelen met een kirrende twijfeltrans gehoord? Of van een gezond pak rammel door een roedel militante potten? Of iets met een kapelaan die hardhandig ontmaagd wordt door zeven Zeeuwse huisvrouwen in klederdracht, terwijl de studentjes in misdienaars-outfit de zaak moeten bewieroken. Nee, rommelen met een emmer in een steeg. Zucht. Een emmer (voorheen gleuf).

Waarom in een steeg en niet op een open plein? In Boekarest heb je het grootse Piata Revolutiei. Hartje stad. Daar hadden de Nederlandse studenten kunnen laten zien hoe wij welvarende Nederlanders tegenwoordig de seks beleven. Hoe vrij wij zijn. Snuifje coke, spuitje ketamine, likje MDMA en dan los. Maar nee hoor, ze kozen lekker tuttig voor suf heterogewriemel. Zo deden hun opa en oma het namelijk ook. Net als papa en mama. Je ruikt Hardinxveld-Giessendam.

Zal L.A.N.X. al gebeld zijn door Peter van der Vorst van RTL? Zijn gezellige Temptation Island ligt onder vuur omdat een paar deelnemers, die niet mochten praten, dat toch is gaan doen. Schijt aan de boete van tienduizenden euro’s. En kort samengevat: ze kregen er op dat eilandje goed van lanx. Dus dat programma moet van de buis. Alleen Jan Slagter vindt dat onzin.

Bij onze Sywert moest je als medewerker trouwens ook zo’n ‘bekdicht-verklaring’ tekenen. Ook op straffe van tienduizenden euro’s. Zal Sywert bij L.A.N.X. gezeten hebben? Zou zomaar kunnen. Misschien is hij wel erelid.

Fantastisch ook dat de jonge Dordtse PvdA-politicus Ruben Schilt de regels onlangs heeft overtreden door uit de school te klappen over kankerverwekker Chemours. Dat is die pfaslozer. Pfasloser mag u het ook noemen.

Ze probeerden met vier gemeentes te schikken op voorwaarde dat ze daarna geen procedure meer aan hun broek zouden krijgen. De ziekmakende gladjakkers hadden daar miljoenen voor over. Tegen die Ruben Schilt is aangifte gedaan omdat hij uit geheime raadsdocumenten gelekt heeft naar Zembla. Het zal allemaal heel kwalijk zijn, maar voor mij is dit joch een held. Hij kon het niet langer voor zich houden. En zo hoort het. Zeker als je 23 bent.

Opeens geloof ik weer in een politicus. Ruben Schilt. Vrees dat hij nooit in een Roemeens steegje een emmer moet vullen. En ook dat hij nooit een tragische partijhopper wordt. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort uit de partij gezet. Waarom? Omdat hij het spelletje niet begrepen heeft. En dat spelletje is? Bij een demonstratie een geitenpaadje kiezen.

