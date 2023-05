Column Youp | President in nood

Veel verstand van oorlog voeren heb ik niet, maar begrijp ik nou dat de Russen boos zijn omdat Poetin deze week bijna een drone op zijn kop kreeg? Was dat tegen de internationale spelregels? Dus Vladimir mag in Oekraïne alles kapotgooien.

Kinderziekenhuizen, woonwijken, kerncentrales en vooral heel veel onschuldige mensen. Maar als er een raketje zijn kant op komt dan gaat meneer piepen. Wat een watje. En wat godvergeten geestig dat het doodgooien van een van de smerigste moordenaars van deze tijd als grensoverschrijdend wordt gezien.

Nog grappiger? Die Caroline van die boerenpartij die afgelopen donderdag Zelensky uit de weg ging omdat hij onze dodenherdenking verstoorde. Plus de journalist van een of ander Nederlands sufferdje (ik gok SBS) die aan Zelensky vroeg wat hij ervan vond dat Van der Plas zijn toespraak gemist had. Dus de man die meer reist dan paus Johannes-Paulus II ooit deed en alleen maar om de totale afslachting van zijn volk te voorkomen wordt serieus gevraagd of de afwezigheid van Caroline van der Plas hem raakt. Caroline die, als ze aan haar kiezers vraagt om de ondersteboven gehangen vlaggen te strijken, ziet dat bijna alle boerinnen met een strijkbout in de vlaggenmast klimmen. Zelfs Rutte schaamde zich dood voor deze schoolkrantjournalist. En we weten allemaal: Mark schaamt zich bijna nergens voor.

Zelensky had geen beter moment kunnen kiezen dan deze vierde mei. Prachtig toch als juist op die dag iemand uit de praktijk even langs fietst. Een president in nood. Een man wiens land getroffen is door een bloedige oorlog en die dringend hulp nodig heeft. Omdat de nood steeds hoger wordt en de schappen in de supermarkten leeg zijn.

Maar dat zijn de onze ook. Tenminste die bij Appie. Daar staakte het grondpersoneel. Heerlijk. De medewerkers van de distributiecentra willen ook wat uit de overvolle honingpot, die Ahold te danken heeft aan het zeer succesvolle coronavirus. Zal de hoogste baas van Ahold, de man die jaarlijks 6,5 miljoen vangt, persoonlijk met die magazijntypes onderhandelen? Of besteedt hij dat uit omdat het schaamrood anders van zijn bolle wangen druipt? Het lijkt mij ingewikkeld praten met zo’n volle mond. En hij kan ook niet tegen die vakbondshesjes zeggen dat het geld er helaas niet is. Maandag ronden ze af en je mag alleen maar hopen dat de stakers hun poot nog even goed stijf houden. Nog een paar procent extra. En dan? Op naar de Jumbo! Daar heeft de vroegere ceo zijn zwembad gevuld met briefjes van vijfhonderd. Dus gauw die duikplank op.

Wat ik als distributiemedewerker van de Appie met het extra geld zou doen? Ik zou het investeren in de website van Pierre The Affiliate. Waarom? Omdat geld niet gelukkig maakt en je het daarom maar beter kwijt kan zijn. Het geeft alleen maar ellende. Wie Pierre The Affiliate is? Een financiële internetgluiperd die domme mensen via TikTok veel geld belooft. Hoe? Dat antwoord krijg je pas als je hem eerst wat geld overmaakt. Hij wil dan ook meteen al je creditcardgegevens. Pierre lokt je in een paar behendige filmpjes met een schitterend soort steenkolenengels naar zijn website. Mijn zoon tipte mij. Waarom? Omdat Pierre The Affiliate namelijk de mondkapjescrimineel Camille van Gestel is. De partner in crime van onze Sywert en Bernd Damme. Camille is wel eerlijker geworden. In zijn mondkapjestijd loog hij samen met die twee anderen alles aan elkaar, maar nu presenteert hij zich openlijk als smerige oplichter. Hij geeft het eigenlijk gewoon toe dat hij zijn klanten probeert te naaien.

Openlijk geld uit domme mensen trekken. Ik vind het altijd weer knap. Een vriend van mij zat maandag in de Ziggo Dome een uurtje te luisteren naar de tegeltjeswijsheden van Barack Obama en zei na afloop, net als de rest van de andere 14.000 mensen, dat het de 600 euro meer dan waard was geweest. Zo inspirerend die Barack. Zijn conclusie van dit uurtje waar Obama een miljoen aan overhoudt? Hij wordt ook president. Maar dan in geldnood.

Bron: NRC Handelsblad