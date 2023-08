Column Youp | Paniekvoetbalpoging

De Tweede Kamer loopt nog harder leeg dan Ajax en Allah heeft de Koranbranden in Scandinavië geblust door Hans erop af te sturen.

Ik moet een beetje lachen om die orkaan omdat al die brave wandelboomers, die mij de afgelopen weken op uiterst cynische toon veel succes wensten in het uitgebrande en verkoolde Italië, nu aan een stil Noors fjord of in een verlaten Zweeds woud op het dak van hun campertje bibberend op hulp zitten te wachten. En op mooier weer. Maar volgens de Noorse premier gaat dat nog even duren. Het ergste moet nog komen.

Ik zit ondertussen op een gezellig Italiaans familiestrandje en vermaak me kostelijk met het nieuws over de laatste stuiptrekkingen van de politieke splinter CDA. De voorzitter is vertrokken omdat ze achter zijn rug over hem zaten te roddelen. Anoniem. Hij wilde die bolle Bruls als lijsttrekker en dat wilde verder niemand. Zelfs Bruls zelf wilde dat niet. Ik moet vooral lachen om het woordje ‘anoniem’. Dat is knap om, als je nog maar met zijn drieën bent, op die manier over iemand kwaad te spreken. Want verder is echt iedereen vertrokken bij het CDA. Wopke, Hugo en Heerma hebben het zinkende schip als gediplomeerde ratten verlaten, Volendamse Mona heeft zelfs haar lidmaatschap opgezegd en Omtzigt was natuurlijk al lang vertrokken. Vorige week heeft het partijbestuur nog een zielige paniekvoetbalpoging gedaan om het met hem bij te leggen, maar ze worden nu door iedereen nog harder uitgelachen. Zowel binnen als buiten de partij. Zelfs de Veluwe ligt blauw. Als de voorspellingen kloppen krijgt Omtzigt binnenkort zesenveertig keer meer zetels dan zijn oude vermolmde christenpartijtje. Tenminste: als het het CDA nog lukt om überhaupt één karig stoeltje te bemachtigen. Het oude krukje van Sylvana. Naast Thierry en Eerdmans. Lekker geiten met Henk Krol.

Zielig? Nee, natuurlijk niet. Lafbekken, die Sywert na zijn smerige mondkapjestruc niet meteen op staande voet de partij uit flikkerden, verdienen niet beter. Ze gaven de criminele melkmuil de kans om zelf netjes op te stappen met een of andere hypocriete verklaring. Zielig zootje. Opheffen die handel. Allemaal een functie elders.

Het is prettig gniffelen op een Siciliaans strandje. Vooral als je leest hoe lekker het in ons land gaat. De zaak Arib bijvoorbeeld. Over anoniem roddelen gesproken. Ik ben zo benieuwd wat in 2033 de slotsom van dat degelijke onderzoek naar onze voormalige Kamervoorzitter zal zijn. Of is 2033 te vroeg? Ben ik dan te optimistisch? Is de kans groter dat er dan een tussenrapportage plaatsvindt? En mag Arib die lezen? Of krijgt zij de zwartgelakte versie? En is dan al bekend waar de verduisterde elf miljoen bij landsadvocaat Pels Rijcken uiteindelijk gebleven is? Of weten ze dat daar al lang en houden ze zorgvuldig hun keurige mondjes? En hebben de Groningers dan hun aardbevingsgeld al? En de Toeslagenouders?

Zomaar wat vragen van een columnist op vakantie op een eiland dat als corrupt en weinig transparant bekend staat.

Toen kreeg ik een telefoontje van een zeilende vriend die gisteren bij Portugal is aangevallen door een clubje orka’s. Hij vroeg me of De wraak van de orka’s een mooie titel voor een kinderboek is. Een modern sprookje over dieren die zich op een nacht massaal bevrijden. Koeien schoppen de melkrobots van zich af en gaan op zoek naar hun gekiste kinderen, varkens breken uit hun schuren en wroeten woedend heel Brabant om, vissen ontvluchten hun kwekerijen en verdwijnen in de plastic oceaansoep en kippen zetten massaal een keel op en kakelen heel gelovig Barneveld naar de rand van een psychose.

Te veel moraal, dacht ik en kreeg daarna een appje van een van mijn trouwe theatertechnici. Hij wilde weten wat ik ervan vind dat Taylor Swift de 50 miljoen euro winst, die ze met haar tournee gemaakt heeft, uitdeelt aan haar crew. Of dat bij ons ook een goed idee is. Op dat moment verscheen een wankel bootje drenkelingen aan de horizon.

Ik zuchtte diep en dacht: volgend jaar lekker naar Hawaï.

Bron: NRC Handelsblad