AntilliaansDagblad | Voordracht kandidaat procureur-generaal

Willemstad – De ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (BES) hebben een kandidaat voorgedragen voor de post van procureur-generaal (PG) voor de eilanden.

Deze voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Rijksministerraad. Dat bevestigt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Roderick Gouverneur, tegenover het Antilliaans Dagblad.

Eind 2020 liep de termijn van oud-PG Roger Bos af. Sindsdien zitten de eilanden zonder PG. De functie wordt, totdat een nieuwe PG wordt benoemd, waargenomen door de advocaatgeneraal (AG), Leomar Angela.

Deze krant bracht in oktober 2020 het nieuws dat het OM op zoek is naar een nieuwe PG. De functie is per 1 januari van dit jaar vrijgekomen. In een advertentie die door het OM werd geplaatst, werd aangegeven dat werd gezocht naar een ‘verbindende en stuwende kracht van en voor het Openbaar Ministerie’; een ervaren leidinggevende (‘people’ manager) in een politiek- bestuurlijke context, bij voorkeur als lid van het OM in het Koninkrijk.

,,Bovenal is de nieuwe PG een bruggenbouwer die samen met de organisatie en ketenpartners de reeds ingezette koers ten aanzien van criminaliteitsbestrijding voortzet en deze verder uitbreidt”, aldus de advertentie toen.

Voormalig PG Roger Bos heeft uiteindelijk drie jaar als PG voor de eilanden gediend. Hij begon op 1 september 2017 aan de functie. De PG wordt bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd, maar kan op eigen verzoek worden ontslagen.

Bron: Antilliaans Dagblad van 8 januari 2021