PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

‘OM bewust dat problemen rondom Ennia iedereen bezighouden’

Willemstad – Er loopt toch wél en zelfs al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek ‘inzake Ennia en aan Ennia-gelieerde personen’, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao laten weten. Dit strafrechtelijke onderzoek ‘is nog niet afgerond’.

Het OM bracht vrijdagmiddag een persbericht uit met deze mededeling. Dit is enigszins verrassend omdat het OM eerder, begin september, liet weten ‘door gebrek aan capaciteit en expertise’ nog geen werk te hebben kunnen maken van de aangiften die in 2018 en 2019 – vijf en vier jaar geleden – zijn gedaan. Het was het Antilliaans Dagblad dat hierover berichtte, na een door het OM geaccordeerde tekst van het uitgebreide vraaggesprek hierover.

,,Het is niet zo dat het OM deze zaak niet wil oppakken”, zo werd gesteld in de editie van 8 september. ,,Maar indien wij, politie en OM, niet over de capaciteit beschikken om onderzoek te doen naar zo’n complexe zaak als deze, dan lukt het even niet”, aldus de persofficier van het OM twee weken geleden. Dit leidde tot een storm van reacties vanuit de Staten (zowel coalitie als oppositie) en ook de minister van Justitie.

In de persverklaring die het OM gistermiddag 22 september uitstuurde staat: ,,De afgelopen dagen is in verschillende media bericht over de aangifte die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is gedaan tegen Ennia en aan Ennia gelieerde personen (het gaat om tenminste twee aangiften, red.). Daarbij is de indruk ontstaan dat, ondanks die aangifte, geen onderzoek is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wil deze onduidelijkheid graag wegnemen. De aangifte van de CBCS is in behandeling genomen en er loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek, dat nog niet is afgerond.”

Dit zal veel parlementsleden van Curaçaose regerings- en oppositiepartijen en ook ministers van het kabinet-Pisas (MFK/PNP) alsmede kritische Tweede-Kamerleden in Nederland geruststellen, maar is niet wat er aanvankelijk vanuit het OM is gecommuniceerd. Justitieminister Shalten Hato stelde dat ‘capaciteitsproblemen bij het OM geen reden kunnen zijn om geen strafrechtelijk onderzoek te doen’. Hij wees er in deze krant op dat ‘als er geen capaciteit is er altijd een beroep kan worden gedaan op het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en, als dat nog niet genoeg is, dan kan de hulp ingeroepen worden van de andere eilanden of Nederland’.

Dat was veertien dagen terug. De persverklaring van het OM zegt nu: ,,Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Openbaar Ministerie.”

In deze fase van het onderzoek kan het OM naar eigen zeggen ‘evenwel geen inhoudelijke mededelingen over het onderzoek doen, juist omdat het nog loopt’. Tot slot stelt het persbericht: ,,Het OM is zich ervan bewust dat de problemen rondom de Ennia iedereen bezighouden en zal daarom ook, zodra het onderzoek dat toelaat, de gemeenschap nader informeren.”

Bron: Antilliaans Dagblad