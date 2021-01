AntilliaansDagblad | Tijdpad vaccinatieprogramma Bonaire

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is begonnen met de voorlichtingscampagne over het vaccinatietraject op Bonaire.

In een stappenplan wordt uitgelegd met welke vaccins wordt ingeënt, wat de afdeling Publieke Gezondheid (PG) doet in de voorbereidingsfase, hoe het transport en de opslag van het vaccin in zijn werk gaat en wie wat doet tijdens de vaccinatieperiode.

PG regelt in de voorbereidingsfase de prikplekken, stelt een prikteam samen en regelt dat mensen zich kunnen aanmelden voor een vaccinatie.

In de fase dat er gevaccineerd wordt werkt PG nauw samen met de huisartsen en Fundashon Mariadal.

De bevolking wordt dan opgeroepen zich telefonisch aan te melden en het RIVM houdt de veiligheid in de gaten.

