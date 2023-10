Extra | Journaal 16 oktober 2023

Kralendijk – Afgelopen week heeft Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) een zogenoemd ‘capture-mark-recapture’-onderzoek uitgevoerd in Lac Baai.

Het onderzoek is volgens de stichting een belangrijke basis voor het effectief behoud van de zeeschildpadden op Bonaire.

Tijdens het snorkelen rond Bonaire is de kans groot een gemarkeerde schildpad te zien. Ze zijn te herkennen aan de metalen tag op hun voorflipper. ,,Dit is een teken dat er belangrijke gegevens worden verzameld van deze zeeschildpad. Elk jaar vangen, taggen, meten en wegen medewerkers van STCB ongeveer 250 schildpadden. Elke schildpad wordt dan ook meteen gecontroleerd op tekenen van verwonding en ziekte en na het taggen worden ze voorzichtig vrijgelaten in hetzelfde gebied waar ze gevangen werden”, aldus STCB.

De verzamelde gegevens geven informatie over belangrijke lokale trends zoals groeicijfers, gezondheidsstatus, de beweging van de schildpad rond Bonaire en schattingen van het aantal schildpadden. In de afgelopen 20 jaar heeft STCB ruim 4.000 schildpadden getagd.

Vorige maand maakte STCB bekend dat wordt geprobeerd om betere en efficiëntere manieren te ontwikkelen om de zeeschildpaddenpopulaties op Bonaire te monitoren. Deze nieuwe manier moet naast of in de plaats komen van het taggen van de dieren, dat klaarblijkelijk voor de nodige stress zorgt bij de gevangen dieren. Gedacht wordt gebruik te maken van de ‘gezichtsafdrukken’ van zeeschildpadden die uniek zijn, zoals een vingerafdruk dat bij de mens is. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt worden om individuele schildpadden te identificeren,

Uiteindelijk hoopt STCB meer te kunnen vertrouwen op foto-identificatie in plaats van fysiek taggen om zeeschildpaddenpopulaties te monitoren. Niet alleen op Bonaire, maar mogelijk ook in de gehele Caribische regio.

Bron: Antilliaans Dagblad