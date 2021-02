AntilliaansDagblad | Resten van helling bij Knip geruimd

De resten van wat niet zo lang geleden nog de rolstoelhelling bij Playa Kenepa Grandi (Grote Knip) was, zijn nu opgeruimd.

De helling is onlangs na veel kritiek over het aanblik en vervolgens toen verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito ontdekte dat de bouw niet volgens de regels is verlopen, afgebroken.

De onderdelen werden langs de weg gedumpt, maar die zijn nu opgeruimd.

Bron: Antilliaans Dagblad