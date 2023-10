SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

In totaal 1,1 miljoen gulden gekregen in 2022

Willemstad – Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial) heeft in 2022 gelden aangewend voor projecten ten gunste van de overheid. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022.

Zo is geld besteed aan de renovatie van de Oranjeschool voor huisvesting van de Dienst Openbare Scholen (DOS) en aan het dak van het ministerie van Financiën. Om het onderkomen van DOS te financieren is geld overgeheveld van het fonds ten behoeve van het onderhoud van scholen. Het overgehevelde geld was een restfonds van het project Jacques Ferrandi en de overheid heeft er zelf ook nog geld aan toegevoegd. Ook zijn restfondsen aangewend van het traject Sociale Ontwikkelingsagenda Curaçao (Groeistrategie).

Het dak van het ministerie van Financiën is gefinancierd met een incidenteel fonds van 150.000 gulden dat aan Reda Sosial ter beschikking is gesteld. Verder zijn restfondsen van de Groeistrategie aangewend voor onder andere het project Quick Fixes waarbij volkswoningen opgeknapt worden.

Voor sociaalmaatschappelijke en educatieve projecten heeft de stichting een bedrag van 3.640.000 gulden ontvangen. Met dit bedrag zijn diverse betalingen verricht ten behoeve van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Reda Sosial beklaagt zich er in het jaarverslag over dat er te weinig geld was om aan de hulpvragen van de hulpbehoevenden te kunnen voldoen en de financiële middelen waren niet toereikend om uitvoering te geven aan alle onderdelen van het jaarprogramma, met name de financiering van de ngo’s en andere sociale projecten. Wat wel gebeurd is met het bedrag van 3,64 miljoen gulden is het opzetten van cursussen banket, kapper, naaister en tuinieren ‘om de kansen van de minderbedeelden en werkzoekenden in de samenleving te vergroten’. Ook is met dit geld het woonverbeteringsprogramma ten behoeve van de minder daadkrachtige, onder wie ouderen, voortgezet en zijn meer Quick Fixes uitgevoerd.

,,Het jaar werd ook gekenmerkt door een grote sociale achterstand, zorgwekkend banenverlies en een toename van de armoede. Aan deze neerwaartse spiraal trachtte Reda Sosial met haar projecten een halt toe te roepen”, zo staat in het jaarverslag.

,,In 2022 heeft Reda Sosial geen fondsen ontvangen om de bouw- en technische projecten voort te zetten. De twee schoolprojecten die in het jaar 2022 zijn afgerond zijn in het jaar 2021 geïnitieerd.”

En zo wordt samenvattend nog eens opgesomd, het geld is uiteindelijk besteed aan: het transformeren van de Oranjeschool tot de nieuwe huisvesting van DOS; plaatsen van een afrastering en vervangen van ramen van de Maduroschool; subsidieverlening aan diverse ngo’s; het construeren van een toilet voor het park ‘Himno i Bandera’ te Barber met restfondsen van de projecten inzake Groeistrategie; het organiseren van diverse cursussen in bepaalde woonwijken; voorbereidingswerkzaamheden voor het repareren van het dak van het gebouw waar het ministerie van Financiën gehuisvest is.”

In de inleiding van het jaarverslag staat: ,,De directie heeft bovenvermelde trajecten, projecten en plannen met veel genoegen namens de overheid uitgevoerd. Genoemde projecten hebben als doelstelling om armoede te bestrijden, mensen te vormen, het zorg- en welzijnsniveau te verhogen en arbeidsplaatsen te creëren, met name voor de jeugd.”

In de financiële verantwoording staat dat voor het begrotingsjaar 2022 de overheid een subsidie aan Reda Sosial heeft toegekend voor het bedrag van 1.160.000 gulden. Dit bedrag is 80.000 gulden meer dan het voorgaande jaar en is ter dekking van de exploitatielasten zoals onder andere personeels- en huurkosten en kantoorbenodigdheden. ,,Met de voornoemde verhoging van de subsidie is een deel van de subsidieverlaging van 169.500 gulden (13,5 procent) in het jaar 2021 in feite rechtgetrokken”, zo wordt nader uitgelegd. De liquiditeitspositie van Reda Sosial bedraagt per 31 december 2022 circa 3,8 miljoen gulden (2021: 5,4 miljoen gulden). Het saldo van baten en lasten bedroeg over het jaar 2022, 51.494 gulden (2021: 15.832 gulden).

