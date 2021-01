AntilliaansDagblad | Premier start jaar optimistisch

‘Nu kansen met beide handen grijpen’



Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) blijft geloven in het potentieel van de Curaçaose bevolking en is dan ook optimistisch gestemd voor 2021.

,,Het afgelopen jaar heeft invloed op het komende jaar, maar laat het fungeren als een jaar van reflectie, inspiratie en een stimulans voor dit jaar. We hebben alle reden om optimistisch te zijn, want we zullen enkele stevige stappen voorwaarts zetten. Het is nu het moment om kansen met beide handen aan te grijpen”, zo brengt hij in zijn nieuwjaarstoespraak naar voren.

De regeringsleider van Curaçao verwijst naar de nieuwe samenwerking met Nederland, vanwaar nu snel een investering van 60 miljoen gulden gedaan zal worden in het onderwijs. Ook ondernemers krijgen extra steun.

Rhuggenaath: ,,Er zijn investeerders geïnteresseerd in ons land, in de binnenstad, de modernisering van onze hotelinfrastructuur en in de bouw van woningen. Er zijn geïnteresseerden in onze raffinaderij, maar ook in duurzame energieprojecten en innovatieve industrieën. Er zal meer aandacht blijven voor landbouw en het verbouwen van ons eigen voedsel, terwijl we ook stappen voorwaarts zullen zetten in de hervormingen in de medische zorg en het ondernemersklimaat.”

In zijn toespraak stond de minister-president ook stil bij alle mensen en instanties die bijzondere bijdragen hebben geleverd aan de samenleving tijdens de coronacrisis: vrijwilligers, wijkbewoners en -groepen, verpleegkundigen en artsen, zorgpersoneel dat zich met hart en ziel heeft ingezet.

Ook ambtenaren die hard gewerkt hebben om de bevolking gedurende de crisis te begeleiden. Onderwijzers die de kinderen op afstand moesten blijven motiveren. Bedrijven die moesten innoveren en aanpassen om zoveel mogelijk op en met afstand te kunnen blijven functioneren. De premier is trots op hoe de bevolking zich tijdens de feestdagen heeft gedragen, een periode waarin mensen gewend zijn uitbundig bij elkaar te zijn en te feesten.

Optimistisch is Rhuggenaath over het aanpassingsvermogen van velen die hun baan verloren. Als voorbeeld geeft hij een dame die haar baan verloor maar vanuit de keuken met experimenteren een nieuwe invulling kon geven aan haar leven.

,,Ze wilde de beste ‘cinnamon roll’ maken en bleef dit proberen. Het is zo goed gelukt dat dit nu haar werk en inkomen is geworden. Er zijn anderen die kinderen en jongeren zijn gaan begeleiden of andere eigen producten zijn gaan ontwikkelen thuis.”

Bron: Antilliaans Dagblad