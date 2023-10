Telegraaf | Joran opgelucht na biecht: ’Iemand die twee meisjes om het leven brengt is niet helemaal normaal’

Van Huffelen noemt specifiek Bureau mensenhandel

Willemstad – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) meldt dat er op Curaçao recent een nieuw bureau is opgericht ten aanzien van mensenhandel en mensensmokkel.

,,Dit bureau zal voornamelijk campagnes ontwikkelen voor het vergroten van de bewustwording en het zo effectief mogelijk communiceren naar de Curaçaose samenleving”, zo legt zij uit in een brief aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties die in juli vragen stelde naar aanleiding van het rapport ‘Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen’ van Amnesty International.

F05 VreemdelingenbeleidVandaag is het overigens de ‘Dag tegen Mensenhandel’.

De bewindsvrouw is positief over het vreemdelingenbeleid op Curaçao en schrijft in haar antwoord, ook namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: ,,Curaçao heeft het afgelopen jaar veel inspanningen verricht om de vreemdelingenbewaring en de mensenrechtenstandaarden te verbeteren.”

Naast de oprichting van genoemd bureau somt zij nog andere positieve ontwikkelingen op. Zo zijn er brochures met informatie over de artikel-3-Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)-procedure naar het Engels en Spaans vertaald, evenals de samenvatting van de huisreglementen van de Vreemdelingenopvang en detentiecentrum Curaçao (VODC). ,,Binnen de vreemdelingenbewaring hebben de autoriteiten van Curaçao omtrent de toegang tot de gezondheidszorg stappen vooruit gemaakt, middels het vormgeven van een medische kamer binnen het VODC”, zo schrijft zij nog in haar antwoord.

,,Met behulp van de Koninklijke Marechaussee heeft Curaçao een falsificatie-unit ingericht bij de toelatingsorganisatie ten behoeve van documentonderzoek. Naast het ondersteunen van een aantal vreemdelingen die naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd, zijn materialen aangeschaft ten behoeve van een dagbesteding voor vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld in afwachting van terugkeer naar het land van herkomst.

Ten slotte heeft Curaçao in mei 2023 een conferentie georganiseerd waarbij verschillende ministeries en interne organisaties binnen de vreemdelingenketen van gedachten hebben gewisseld over een plan van aanpak met betrekking tot ongedocumenteerden, reizen met minderjarigen en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het toelatingsbeleid.” Ook legt zij uit dat er diverse trainingen en opleidingen gegeven zijn aan personeel op Curaçao om onder meer de beschermingsprocedure te verbeteren. Voorbeelden van deze trainingen zijn onder andere een opleiding hoor- en beslistechnieken, verdiepingscursus EVRM, en het nader uitwerken van de procedure voor het verwerken van een verzoek tot artikel-3-EVRM-aanvraag.

Het nieuwe VODC wat door Nederland is gefinancierd is conform de materiële standaarden van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) en het dagprogramma is verbeterd. ,,Daarnaast zijn er opleidingen en trainingen gegeven aan het personeel, dat werkzaam is binnen het VODC, om onder andere de bejegening van de Venezolaanse vreemdelingen te verbeteren”, zo weet Van Huffelen te vertellen.

Bron: Antilliaans Dagblad