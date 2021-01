AntilliaansDagblad | OM krijgt 4.000 FIU-meldingen

Willemstad – Het aantal transacties dat door de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao (FIU Curaçao) in 2019 als ‘verdacht’ is doorgemeld aan het Openbaar Ministerie (OM) bedraagt een kleine 4.000. Meer dan de helft betreft banktransacties en dus meldingen vanuit banken.

Bij de FIU is in 2019 het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties teruggelopen van 50.000 (2018) naar 40.000. Dit aantal is toch nog hoger dan de jaren ervoor toen er circa 27.500 meldingen waren in 2017, en een kleine 20.000 meldingen in 2016 en 2015. Daarom stelt FIU-directeur Anne-Marie Kemna: ,,Door de jaren heen is er wel een sterk stijgende lijn in het aantal ontvangen meldingen.” De cijfers zijn afkomstig van een onlangs door de FIU Curaçao gehouden presentatie voor de Kamer van Koophandel (KvK) en de Antilliaanse Juristenvereniging (AJV).

De FIU maakt de balans op van tien jaar meldgedrag uit de juridische sector. Bij het instituut zijn 42 advocaten en juristen geregistreerd, evenals elf notarissen en acht belastingadviseurs. In die tien jaar zijn twaalf meldingen gekomen van advocaten en juristen, 48 meldingen van notarissen en ongeveer 5 meldingen door belastingadviseurs. De FIU heeft haar voornemen aangekondigd dat deze dienstverlenende sectoren extra aandacht krijgen in 2021.

Er zijn 23 professionele beroepen en organisaties die een meldplicht hebben bij de FIU. Sommige organisaties moeten een melding doen bij een transactie van 20.000 gulden of meer of alleen bij specifieke dienstverlening.

Behalve de gebruikelijke financiële instellingen, zijn onder meer ook autodealers, juweliers, makelaars, casino’s en gokinstellingen meldplichtig.

Registratie is sinds 2010 verplicht in het kader van de strijd tegen witwassen. Dat heeft volgens de FIU geleid tot bijna 150.000 MOT-meldingen tussen 2015 en dit jaar.



Tussen 2010 en 2015 waren dat er nog maar enkele tientallen. De cijfers zijn voorlopig, reden waarom de FIU tussen 2015 en 2019 nog geen jaarverslagen heeft gepubliceerd.

