AntilliaansDagblad | OM: Hoge beloning voor gouden tip

Nog geen ‘lead’ in onderzoek cocaïneroof uit politie

Willemstad – Ruim twee jaar na de roof van de eeuw, waarbij uit het hart van het politiebureau in Rio Canario 600 kilo cocaïne werd gestolen, tasten de justitiële autoriteiten nog altijd in het duister. In een ultieme poging de daders alsnog in de kraag te grijpen, wordt nu een beloning van 20.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die tot de oplossing van deze zaak zal leiden.

In de nacht van 13 op 14 oktober 2018 drongen onbekenden het politiedepot bij het politiebureau te Rio Canario binnen waar drugs, die moesten worden vernietigd, werden opgeslagen. 600 Kilo cocaïne werd toen buit gemaakt. In de ochtend van 14 oktober werd een vrachtwagen, die waarschijnlijk voor de roof werd gebruikt, uitgebrand teruggevonden. Sindsdien is de politie op zoek naar de daders.

In een persbericht laat het Openbaar Ministerie (OM) nu weten dat er wel voortgang is gemaakt in het onderzoek, maar dat het onderzoeksteam nu op zoek is naar meer informatie over een aantal betrokkenen om tot een succesvolle afronding van het onderzoek te kunnen komen en om ‘de juiste verdachten aan te kunnen houden en voor de strafrechter te brengen’.

,,Vanwege het zwaarwegende maatschappelijke belang om deze zaak op te lossen, heeft het OM besloten om een ongebruikelijk hoge beloning uit te loven van maximaal 20.000 gulden.”

Wie over ‘cruciale informatie’ denkt te beschikken die zal leiden tot de aanhouding van de verdachten en/of opdrachtgevers van ‘deze zeer ernstige, brutale drugsroof’, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche. Dit kan door te bellen of te Whatsappen naar het nummer +5999 521 3865. Wie liever anoniem wil blijven maar wel belangrijke informatie over deze zaak met de autoriteiten wil delen, kan contact opnemen via het telefoonnummer +5999 679 2896.

Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie sprak direct na de roof over een ‘klap in het gezicht van het KPC’ en verklaarde dat deze zaak prioriteit nummer één werd. Sindsdien wordt met man en macht gewerkt aan het oplossen van de zaak; tot nu toe echter zonder resultaat.

Bron: Antilliaans Dagblad