SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Willemstad – Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) waarschuwt de Curaçaose bevolking om tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering die vandaag plaatsvindt, niet rechtsreeks in de zon te kijken.

Wie dit wel doet, kan tijdelijke of permanente oogschade oplopen, en zelfs blind raken.

De zonsverduistering begint vandaag om 12.46 uur. Om 14.30 uur bereikt de eclips het hoogtepunt en om 16.04 uur is het spektakel weer voorbij.

,,Om uw zicht te beschermen, moet u een speciale zonnebril dragen als u naar de zon wilt kijken. Deze bril moet van categorie vier zijn en bescherming bieden tegen de infrarode en ultraviolette straling die door de zon wordt geproduceerd”, luidt het devies van GMN, voor mensen die graag getuigen willen zijn van dit schouwspel.

In de volksmond wordt zo’n speciale bril ook wel een eclipsbril genoemd. Echter, in verschillende Facebook-groepen zijn recente berichten te lezen dat deze brillen op het moment niet te verkrijgen zouden zijn op Curaçao.

Alternatieven die regelmatig worden genoemd, zijn het kijken door een cd, of door het donkere glas van een (lege) bier- of wijnfles. Maar volgens experts is dit geen manier die veilig genoeg is. Wat – in ieder geval voor de ogen – een veilige optie is, is om met de zon in de rug via de selfiecamera van een mobiele telefoon naar de zonsverduistering te kijken. Hierbij loopt men echter wel het risico dat de camerasensor van de smartphone beschadigd raakt.

Een alternatieve manier om, zonder eclipsbril en zonder enkel risico, de gedeeltelijke zonsverduistering te aanschouwen, is door gebruik te maken van twee vellen A4-papier. Door in het midden van een van de vellen een rond gaatje te knippen van ongeveer 4 millimeter, hier de zon in te laten schijnen, en het tweede vel op ongeveer 60 centimeter hierachter te plaatsen, projecteert men de zonsverduistering op het achterste vel.

