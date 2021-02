AntilliaansDagblad | Groen licht vaccinatie Bonaire

Kralendijk – Het team van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vastgesteld dat Bonaire goed is voorbereid op de start van het vaccinatieprogramma.

Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste prik op 15 februari gezet worden. Het streven is dat voor het begin van het orkaanseizoen, dus voor 1 juni, iedereen op het eiland is ingeënt.

Gedeputeerde Nina den Heyer deed gisteren tijdens een persconferentie verslag van het bezoek van het team van RIVM. ,,Ze hebben gesprekken gevoerd met de afdeling Publieke Gezondheid (PB) en de directeur van Fundashon Mariadal en ze hebben de vriezers en de priklocaties gecontroleerd”, aldus Den Heyer. Daarnaast heeft het team een training gegeven aan medisch personeel over hoe om te gaan met het Pfizer-vaccin dat bij -70 graden Celsius bewaard moet worden.

Er wordt in verschillende groepen gevaccineerd, op drie priklocaties. Begonnen wordt met het medisch personeel dat de vaccinatie in Mariadal krijgt. Vervolgens komt de bevolking van 60 jaar en ouder aan de beurt en ten slotte de rest van de bevolking boven de 18 jaar. ,,De mensen kunnen, wanneer ze aan de beurt zijn, telefonisch of online een afspraak maken. Ze moeten dan naar de sporthal van Kralendijk of naar Rincon. Ze krijgen meteen een afspraak voor de tweede prik die drie weken na de eerste wordt gegeven.

Mensen zonder geldige verblijfspapieren en de groep met verminderde weerstand komen aan de beurt wanneer de leeftijdsgroep waartoe ze behoren wordt opgeroepen”, zo legt Joey van der Slobbe van PB uit.

Hoe snel het allemaal gaat hangt volgens Den Heyer af van de snelheid waarmee het vaccin geleverd wordt. ,,Maar het advies van RIVM aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat voor 1 juni iedereen op het eiland is gevaccineerd. Het is een hoge ambitie maar het team en wij zelf denken dat we het kunnen halen”, zo laat Den Heyer weten.

De gedeputeerde benadrukt meerdere keren dat het wel of niet laten vaccineren een persoonlijke keuze is en niet iets dat door de overheid kan worden opgelegd.

,,Ik zie op sociale media felle discussies voorbijkomen waarbij voor- en tegenstanders elkaar in de haren vliegen. Maar daar schieten we niets mee op. We moeten elkaar niet aanvallen maar samenwerken.”

De overheid houdt op dit moment een enquête onder de bevolking naar de vaccinatiebereidheid en naar vragen die er leven. Den Heyer verklaart ten slotte dat het vaccin van Pfizer, dat in de eerste zending naar Bonaire wordt gestuurd, volgens haar veilig is en dat ze zich zonder meer laat inenten.

