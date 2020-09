AntilliaansDagblad | ‘Genoeg waarborgen BES goksector’

Den Haag – De kritische opmerkingen van de Raad van State (RvS) en vragen van de Tweede Kamerfracties van CDA, GroenLinks en SP zijn voor minister Wopke Hoekstra van Financiën geen aanleiding om de kansspelsector op te nemen in de anti-witwaswet (Wwft BES) voor Caribisch Nederland.

Er zijn volgens de bewindsman voldoende andere mogelijkheden om witwassen via de kansspelsector te voorkomen. In de National Risk Assessment BES (NRA BES) werd de kansspelsector als grootste risico voor witwassen genoemd. Hoekstra deed niets met de kritiek van de RvS in het wetsontwerp.

Ook na de vragen van CDA, GroenLinks en SP blijft hij erbij dat het niet nodig is nadere regels voor deze sector op te stellen, omdat het door de NRA BES alleen een potentieel risico wordt genoemd, terwijl er in de praktijk hooguit een geval bekend is. De minister wijst erop dat de goksector niet buiten beeld blijft, omdat De Nederlandsche Bank toezicht houdt op kansspelen en casino’s.

,,Het openbaar lichaam is voorts verantwoordelijk voor de vergunningen voor loterijen.”

Onder andere in het Justitieel Vierpartijen Overleg wordt het kansspelbeleid met de andere landen van het Koninkrijk besproken. Hoekstra is daarom niet bang voor een zogenoemd waterbedeffect, waarbij criminelen zouden kunnen uitwijken omdat er minder regels zijn op de BES-eilanden dan in de nabijgelegen Caribische landen van het Koninkrijk.

Het CDA (Hoekstra’s eigen partij) en GroenLinks pleitten daarom voor het preventief opnemen van de kansspelsector in de Wwft BES, terwijl de SP waarschuwde voor veiligheidsrisico’s door het gebrek aan regulering en controle.

Hoekstra heeft wel een wijziging voorgesteld voor de advocatuur na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de lokale advocatuur op de eilanden. D66 en Groen- Links hadden hiernaar gevraagd.

,,Naar aanleiding van dit overleg is besloten dat het Wwfttoezicht uitgevoerd zal worden door een deken afkomstig uit Europees Nederland, die wordt aangewezen door het algemeen bestuur van de NOvA. Op deze manier zijn de onafhankelijkheid van die toezichthouder en de grondrechten van de rechtzoekende geborgd.”

De Wwft BES wordt gewijzigd om te voldoen aan de internationale standaarden van de Financial Action Task Force. Met name de poortwachtersrol van de financiële dienstverleners wordt versterkt. Minister Hoekstra verwacht dat de versterkte regelgeving en het toezicht ook zullen zorgen voor ‘een drukkend effect op de derisking’, ofwel dat correspondentbanken minder risico’s zullen zien in Caribisch Nederland en daar actief zullen blijven.

De VVD wilde weten wat de omvang is van de witwaspraktijken in Caribisch Nederland. Daarover kan Hoekstra geen concrete gegevens geven. Wel zegt hij dat er niet aan wordt getwijfeld dat er op Bonaire wordt witgewassen. In Europees Nederland blijkt uit onderzoek dat het in 2018 ging om 16 miljard euro, maar daarin waren de Caribische delen van het Koninkrijk niet meegenomen. Er zijn wel cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. Dat aantal schommelt rond duizend per jaar. Onbekend is tot hoeveel opsporingen van een misdrijf of overtreding dit heeft geleid.

In de NRA BES is een casus opgenomen die tot een veroordeling heeft geleid wegens het niet naleven van de Wwft BES door een dienstverlener.

Bron: Antilliaans Dagblad