AntilliaansDagblad | Geen quorum Staten

Willemstad – De openbare vergadering van de Staten kon gisteren niet doorgaan omdat geen van de oppositieleden kwam opdagen en er dus geen quorum was. Dat terwijl de geloofsbrieven van Emmilou Capriles niet eens zouden worden behandeld.

Woensdagavond was al bekend dat het Hoofdstembureau de geloofsbrieven van Capriles nog niet had doorgestuurd naar de Staten. Rond vijf uur heeft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) alle 21 leden van het parlement de lijst met ingekomen stukken gestuurd.

,,Als de oppositieleden zich hadden voorbereid op de vergadering en de agenda hadden doorgenomen, zouden ze hebben geweten dat de geloofsbrieven nog niet waren binnengekomen”, zegt Pauletta in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. ,,De tien leden van de oppositie zijn gewoon niet komen opdagen bij een normale vergadering van de Staten en hebben niet laten weten wat daarvoor de reden was.”

Dus hamert Pauletta de digitale openbare vergadering na een kwartiertje weer af als blijkt dat alleen de tien leden van de coalitie present zijn. Na het ontslag van Jeser El Ayoubi bestaat de PAR-fractie, net als die van de MAN, uit vijf leden. En zo is er, net zoals eerder augustus vorig jaar, geen meerderheid in het parlement. Dat de oppositie gisteren schitterde door afwezigheid, was geen verrassing.

Leden van Movementu Futuro Kòrsou (MFK, 5), Kòrsou di Nos Tur (KdNT, 2), Pueblo Soberano (PS,1) en Movementu Progresivo (MP, 1) lieten via de media unaniem weten niet te zullen komen. Maar Statenvoorzitter Pauletta had gisterochtend geen enkele afzegging ontvangen. Dus opent zij de vergadering als gebruikelijk.

Om die wat later alweer af te ronden met de mededeling dat de leden een nieuwe oproep zullen ontvangen.

Zesde zetel

Het is de bedoeling dat Emmilou Capriles de zesde zetel van PAR inneemt. Het hoofdstembureau Konseho Supremo Elektoral (KSE) heeft haar geloofsbrieven in onderzoek. Pauletta: ,,Zodra dat is afgerond stuurt KSE de geloofsbrieven naar de Staten en dan moeten die volgens de wet in de eerstvolgende openbare vergadering worden behandeld.”

De Staten vergaderen pas weer in de week van 25 januari. Als zij op hetzelfde standpunt blijven staan als nu, zullen de tien oppositieleden ook geen gehoor geven aan een volgende oproep. PAR-voorzitter Gerold Rach zegt dat de partij intern nog niet heeft besproken welke stappen in dat geval zullen worden genomen.

Een kort geding, zoals Shaheen Elhage vorig jaar aanspande om de impasse rond zijn benoeming als PAR-Statenlid te doorbreken, ligt volgens Rach niet voor de hand. In het ergste geval kan gouverneur Lucille George-Wout ingrijpen en de Rijksministerraad in Nederland aanschrijven. Dan volgt mogelijk een aanwijzing om ervoor te zorgen dat het parlement weer voltallig wordt.

