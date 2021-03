AntilliaansDagblad | ‘Geef zestigplussers de kans’

Kralendijk – Het registratiesysteem dat wordt gebruikt om de aanmeldingen voor de Covid-19-vaccinatie te verwerken heeft afgelopen week met problemen gekampt.

Daardoor konden enkele mensen hun aanmelding niet afronden. Er wordt volgens gedeputeerde Nina den Heyer hard gewerkt om deze problemen op te lossen.

Vorige week zijn er op Bonaire 501 mensen gevaccineerd. Op Saba zijn het er inmiddels 1.000 en op Sint Eustatius ongeveer 600. Den Heyer zegt te hopen dat er op Bonaire binnenkort ook meer mensen gevaccineerd worden.

Vanaf vandaag zijn 60-plussers op Bonaire aan de beurt. ,,Geef de 60-plussers een kans om zich aan te melden. Als personen jonger dan 60 jaar aan de beurt zijn om zich aan te melden, zullen wij dit laten weten. Het nummer 0800 0800 is ook voor mensen met klachten die te maken hebben met Covid-19. Ze moeten kunnen bellen als ze vragen hebben of als ze getest moeten worden”, aldus Den Heyer.

Door de drukte op het callcenter is het tijdelijk mogelijk om zich op Covid-19 te laten testen zonder eerst een afspraak te maken. Wanneer er op het callcenter niet wordt opgenomen, kunnen mensen tussen 9.30 en 11.00 uur terecht in de drive-thru bij de afdeling Publieke Gezondheid aan de Kaya Gilberto Croes 24 in Playa.

Afgelopen week is het callcenter meerdere malen gebeld met de vraag of het mogelijk is om een eerste prik op Bonaire te krijgen en de tweede prik in Nederland. Dit is niet mogelijk. Mensen van buiten het eiland die hier tijdelijk zijn kunnen gevaccineerd worden als ze aan de beurt zijn. Ze moeten nog wel minstens 6 weken op het eiland zijn om de eerste én de tweede prik te krijgen.

Om het goede voorbeeld te geven stellen en iedereen aan te moedigen om zich te laten vaccineren heeft het Bestuurscollege besloten dat de gezaghebber en de gedeputeerden volgende week gevaccineerd worden bij Cocari. Verder laat het openbaar lichaam Bonaire (OLB) posters drukken waarop vaccinatieambassadeurs vertellen waarom zij zich laten vaccineren.

De eerste set van vier posters is vanaf dit weekeinde op social media te zien en daarna in openbare ruimten. Gedeputeerde Nina den Heyer, gezaghebber Edison Rijna, Paulina ‘Mama Smile’ Rodriguez en Sjoerd ‘Mr Saltman’ van der Brug zijn de eerste vier ambassadeurs. Het idee is om de komende tijd iedere week een nieuwe set posters uit te brengen.

