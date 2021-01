AntilliaansDagblad | ‘Eilanden snel klaar met vaccineren’

Den Haag – De Caribische delen van het Koninkrijk zullen eerder klaar zijn met het vaccineren van de bevolking dan Europees Nederland. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond in het Tweede Kamerdebat over de vaccinatiestrategie tegen Covid-19.

De Jonge beantwoordde een vraag van D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Die vond het niet kloppen dat er op de eilanden pas half februari wordt begonnen met vaccineren, terwijl de minister had beloofd dat dit gelijktijdig met Nederland zou gebeuren, dus vanaf nu.

Volgens De Jonge komt hij zijn belofte toch na. Hoewel er in Nederland ‘iets eerder’ wordt begonnen, zijn de eilanden eerder klaar. ,,Dat is een ding dat zeker is.”

Volgens het door De Jonge naar de Kamer gestuurde schema is Nederland eind september klaar met vaccineren. Een verwachte datum voor de Cariben noemde hij niet in zijn brief of in het debat. Wel is duidelijk dat Saba en Sint Eustatius als eerste klaar zullen zijn, want daar wordt de hele bevolking eind februari in een keer gevaccineerd. Omdat het maar om enkele duizenden mensen gaat, zou anders het risico te groot zijn dat er vaccins worden verspild, aldus de minister.

Het is nog de vraag met welke vaccins er in het Caribisch deel van het Koninkrijk gevaccineerd zal worden. Op dit moment is alleen het vaccin van BioNTech/Pfizer beschikbaar, dat diepgevroren moet worden bewaard. Het vaccin van Moderna – dat gisteren goedkeuring kreeg van de Europees Geneesmiddelenbureau – en het nog te beoordelen vaccin van AstraZeneca kunnen op koelkasttemperatuur worden bewaard.

Minister de Jonge hintte erop dat er op de eilanden gekozen wordt voor vaccinatie met de vaccins van Moderna en/of AstraZeneca. Jetten vroeg namelijk ook of het klopt dat de vertraging op de eilanden wordt veroorzaakt door een te late levering van vrieskisten door Nederland. De Jonge antwoordde dat de vrieskisten half januari worden geleverd. Om vervolgens dit onderdeel van het debat te besluiten met de opmerking: ,,Als de vaccins van Moderna of AstraZeneca beschikbaar zijn, kan het vaccineren daar starten.”

Bron: Antilliaans Dagblad