AntilliaansDagblad | Eerste prik voor verpleegkundige op St Maarten

Philipsburg – De vaccinatiecampagne op St. Maarten is gisterochtend officieel van start gegaan. Verpleegkundige Claudette Rijff van de White and Yellow Cross Care Foundation (WYCFF) kreeg als eerste het vaccin tegen Covid-19.

De verpleegkundige kreeg het vaccin toegediend door collega Nancy Flanders, schrijft The Daily Herald. In een livestream werd dit uitgezonden door de regering van St. Maarten. In een openingstoespraak voorafgaand aan de eerste vaccinatie zei premier en minister van Algemene Zaken Silveria Jacobs dat ‘het land eindelijk op het punt is gekomen waarop het met veel hoop en optimisme naar de toekomst kan kijken’. Ze bedankte iedereen voor zijn geduld, toewijding en veerkracht.

,,We kunnen met vreugde zeggen dat deze dag eindelijk is aangebroken, we kunnen met de eerste fase van onze vaccinatiecampagne beginnen. We beginnen met al ons zorgpersoneel en de meest kwetsbaren, de ouderen. Ik ben trots en dankbaar voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, aldus Jacobs.

Ludmila de Weever was aanwezig als waarnemend minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid VSA. Ze zei dat het gepast was om deze mijlpaal, de eerste toediening van het vaccin, te vieren. De Weever verklaarde dat WYCCF samen met andere zorginstellingen en -verstrekkers het voortouw neemt bij het beschermen van niet alleen de meest kwetsbaren, maar ook de gezinnen thuis en op het werk.

,,Ik kijk uit naar de voortgang van de vaccinatiecampagne en ik moedig iedereen aan om zichzelf goed in te laten lichten over het vaccin. Neem contact op met uw arts of CPS om u te registreren voor de vaccinatie”, voegde ze eraan toe.

Bregje Boetekees, Operation Manager van WYCCF, zei dat de organisatie vereerd was om als eerste een van haar verpleegsters te vaccineren. ,,Om de vaccinatie uit te voeren waren een intaker, arts en verpleegkundigen aanwezig.

Voordat de verpleegkundige het vaccin toegediend kreeg, vulde ze een formulier in met vragen over de gezondheidszorg. Ze ondertekende vervolgens een verklaring voor het ontvangen van de vaccinatie. Nadat alle procedures waren uitgevoerd, werd het vaccin toegediend. Dit werd gevolgd door een observatieproces van 15 minuten, voor het geval dat ze een allergische reactie op het vaccin zou krijgen.”

In een kort vragenronde deelde verpleegkundige Rijff haar redenen voor het nemen van het vaccin. Ze vertelde dat ze als verpleegster die in de Covid-eenheid van de WYCCF heeft gewerkt. Hier heeft ze gezien hoe kwetsbaar patiënten waren die het virus onder de leden hadden.

,,Ik wil mijn patiënten beschermen, maar ook de maatschappij en mijn collega’s”, zei ze. Ze vindt het een eer dat zij als eerste het vaccin toegediend heeft gekregen.

