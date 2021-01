AntilliaansDagblad | CDA wantrouwt politici Sint Maarten

Den Haag – De Tweede Kamer heeft weinig vertrouwen in een goede samenwerking met de regering van Sint Maarten.

Het CDA spreekt zelfs onomwonden wantrouwen uit in lokale politici. Dat blijkt uit ingestuurde vragen voor staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Het gaat om het schriftelijk overleg over het al jaren belabberd functionerende gevangeniswezen en de liquiditeitssteun met landspakket. Ook de wederopbouw wordt hierbij betrokken.

Het CDA ziet wel nieuwe mogelijkheden door het akkoord over het landspakket, omdat hierin ook de verbeteringen in het gevangeniswezen zijn opgenomen. De fractie doet de suggestie om ook de wederopbouw in het pakket te integreren. Dan kan het trustfonds van de Wereldbank worden opgeheven. D66 vraagt of de uitvoering van het landspakket en de wederopbouw op elkaar aansluiten.

Voor de Staten van Sint Maarten heeft het CDA geen goed woord over. Dat komt onder andere naar voren bij de financiële steun voor Winair met een verwijzing naar een ex-medewerker van de maatschappij die in 2012 ruim 41.000 dollar heeft verduisterd. ,,Is het de staatssecretaris bekend dat deze ex-medewerker inmiddels een actief politicus is? Heeft bij de steunverlening het terugbetalen van deze openstaande vordering een rol gespeeld in het wel of niet toekennen van steun aan Winair?”

Ook is het CDA van mening dat de Staten niet zozeer het akkoord met Nederland steunen, maar premier Silveria Jacobs. ,,Deelt u de waarneming van de leden van de CDA-fractie dat de steun in de Staten zeer kwetsbaar is en wat betekent dit voor de noodzakelijke politieke steun op Sint Maarten om succesvol tot een consensus-Rijkswet te komen?”

Verder stoort het CDA zich aan een recente foto van Statenvoorzitter Rolando Brison met casinomagnaat Francesco Corallo. Hij wordt verdacht van witwassen en belastingfraude en speelde een kwalijke rol in de strafzaak tegen de veroordeelde Curaçaose ex-premier Gerrit Schotte. ,,Is het kabinet van mening dat er op dit moment voldoende waarborgen zijn op Sint Maarten dat de politieke besluitvorming – zeker rond de financiële steun vanuit Nederland – voldoende gevrijwaard is van oneigenlijke beïnvloeding?”

Ook VVD, D66, GroenLinks en PvdA hebben hun twijfels over de voortgang rond de Point Blanche-gevangenis. GroenLinks vraagt zich af of de 30 miljoen euro voor een nieuwe gevangenis en andere verbeteringen betekent dat Nederland de touwtjes in handen neemt. De gebrekkige uitvoering van eerdere afspraken mag de voortgang niet in de weg zitten, vindt de fractie. De Kamer wil weten hoe de gesprekken met Sint Maarten hierover, en de uitvoeringsplannen verlopen.

Bron: Antilliaans Dagblad