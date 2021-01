AntilliaansDagblad | Carnaval en regatta Sint Maarten gecanceld

Philipsburg – De ministerraad van Sint Maarten heeft zowel het carnaval als de Heineken Regatta 2021 gecanceld.

,,Het besluit is deze week genomen na overleg met verschillende stakeholders waaronder gezondheidszorgprofessionals en leden van de rechtshandhaving. Daarbij is vooral gesproken over de impact die deze festiviteiten kunnen hebben op de bevolking”, zo wordt nader uitgelegd door de regering. Ondertussen zijn de Sint Maarten Carnival Development Foundation (SCDF) en de organisatoren van de Heineken Regatta geïnformeerd over dit besluit.

Gewezen wordt op het relatief hoge aantal coronagevallen dat het eiland volgens de Collective Prevention Services (CPS) blijft houden. Dat is als gevolg van de feestdagen en omdat mensen zich niet aan de regels houden, zo wordt aangevoerd.

Daar komt bij dat er wereldwijd nieuwe coronasoorten zijn die ook een bedreiging vormen voor Sint Maarten. De regering: ,,Gezien deze ontwikkelingen en de weinige mankracht op het eiland, moest dit besluit wel genomen worden.

Ook is besloten om vluchten uit sommige hoogrisicolanden niet meer toe te laten. Veiligheid staat boven alles, temeer ook omdat er te weinig mankracht zou zijn voor de ordehandhaving bij dergelijke evenementen waarbij de coronaregels in acht genomen zouden moeten worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad