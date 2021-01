AntilliaansDagblad | Capaciteit coronatests op Bonaire uitgebreid

Kralendijk – Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire biedt vanaf volgende week zowel de PCR-test als de antigeen-sneltest aan. Hiermee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag van toeristen uit de Verenigde Staten en verschillende resort op Bonaire.

Directeur Robert Smaal denkt op korte termijn 900 tests per week af te kunnen nemen en daarna mogelijk meer.

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag zinspeelde GGD-arts Marian Luinstra-Passchier al op een toename van de testcapaciteit, zonder hierbij Bon Bida te noemen. Zij antwoordde op een vraag van de pers of de Amerikaanse toeristen voor de terugreis naar de VS de verplichte test kunnen laten afnemen.

,,We hebben hier op het eiland te weinig capaciteit om deze tests uit te voeren. Reizigers kunnen beter naar Curaçao gaan waar capaciteit genoeg is. Er zijn wel initiatieven om de capaciteit op Bonaire uit te breiden.”

Bon Bida gaat de PCR-test aanbieden voor 150 dollar en de antigeen-sneltest voor 75 dollar. Op dit moment kost een PCR-test bij Bonlab 230 dollar en daar moet een bezoek aan de huisartsenpost van 50 dollar bij worden opgeteld. ,,We werken samen met Medical Laboratory Services Curaçao en MedCare Clinic op Aruba. Deze week worden we vanuit Curaçao geaccrediteerd en kunnen we gaan beginnen met het afnemen van de tests”, aldus Smaal.

Hij heeft speciaal hiervoor twee verpleegkundigen in dienst genomen die zijn opgeleid door een Covid-arts en twee administratieve krachten. ,,Er is een enorme vraag naar de tests die we aanbieden en er zijn heel veel mensen die meer informatie willen.”

e vraag komt van toeristen uit de VS die hun reis aan het plannen zijn en van reizigers die via Nederland naar een ander land binnen de Europese Unie willen reizen. Maar ook de resorts op het eiland zijn volgens hem geïnteresseerd. ,,Ze willen graag dat we op het resort komen testen en dat is mogelijk. Hierdoor kunnen we de capaciteit makkelijk verder uitbreiden”, zo legt Smaal uit.

De tests worden in eerste instantie bij Bon Bida afgenomen. Hiervoor wordt met borden een route aangegeven zodat de andere cliënten er gaan ‘last’ van hebben. Na het afnemen van de test gaat deze met een koeriersdienst naar Curaçao. Dit gebeurt twee keer per dag met luchtvaartmaatschappij Divi Divi en binnen 24 tot 36 uur krijgt Bon Bida de testresultaten binnen. Vervolgens ontvangen de cliënten een mail met de uitslag en de benodigde reisdocumenten.

Bron: Antilliaans Dagblad