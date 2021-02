AntilliaansDagblad | Callcenter Bonaire: Eerst 60-plussers

Kralendijk – Het callcenter op Bonaire is de afgelopen dagen platgebeld door mensen die zich willen registreren voor een covid-vaccinatie. Er zou tekort aan medewerkers zijn zodat mensen vaak moesten bellen voordat ze een medewerker aan de lijn kregen.

,,We weten nu dat ook mensen die jonger zijn dan 60 jaar zich aanmelden terwijl ze nog niet aan de beurt zijn. Het advies is om niet te bellen voor een vaccinatie wanneer je qua leeftijd nog niet aan de beurt bent”, zo laat coördinator Joey van Slobbe van de afdeling Publieke Gezondheid (PG) weten.

Van Slobbe erkent dat het callcenter en www.bonairecrisis.com met kinderziektes kampen bij de registratie van mensen die zich melden voor het coronavaccin. ,,De lijnen waren de afgelopen dagen overbezet, daarom worden nieuwe lijnen geopend. We hebben bij de online registratie gezien dat het systeem mensen soms een afspraak geeft op een dag waarop niet geprikt wordt. Dat wordt nog gecorrigeerd.”

Het is voorgekomen dat mensen jonger dan 60 jaar zich aanmeldden en een afspraak hebben gekregen.

,,Dat kan omdat het systeem niet altijd doorheeft of iemand 60-plus is of niet. Als iemand bij de registratie een sédulanummer opgeeft, is de leeftijd bekend. Maar bij een persoon die een paspoortnummer opgeeft, kan het systeem niet achterhalen wat de leeftijd is. De mensen die jonger zijn dan 60 jaar en straks op een afspraak verschijnen, kunnen die dag dan niet geprikt worden.”

Bonaire krijgt volgens Van Slobbe van Nederland genoeg vaccins om iedereen die daarvoor kiest te laten vaccineren.

,,Mensen kunnen gerust zijn dat wanneer ze aan de beurt zijn, ze ook echt gevaccineerd worden. Er zijn medische redenen om de groep van 60-plussers als eerste de coronaprik te geven. Laten we de 60-plussers daarom voorrang geven.”

Mensen die geen mailadres hebben kunnen bij een telefonische aanmelding of online registratie de mail van een familielid of bekende gebruiken voor de bevestiging van hun afspraak.

Maar als het familielid of de bekende zich later zelf wil aanmelden, moet de persoon een ander mailadres opgeven, Als iemand dat niet doet, wordt de registratie niet afgerond omdat het mailadres al een keer is gebruikt.

Bron: Antilliaans Dagblad