AntilliaansDagblad | Adviescommissie bezuinigingen zorg Aruba

Oranjestad – Minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport heeft een nationale commissie benoemd die hem moet adviseren over de bezuinigingen in de zorg. De bewindsman hoopt door de sector zelf te laten meedenken over besparingen, de weerstand ertegen minder wordt.

Recent kwamen veel protesten vanuit de sector toen bleek dat de bezuinigingen van vijf miljoen florin per maand voorlopig van kracht blijven. Vrijwel alle zorgverleners waren tegen de manier waarop dat nu gebeurt.

Uit de vele brieven die over het onderwerp werden geschreven, kwam wel naar voren dat de zorgverleners zelf ook manieren zien om efficiënter met de zorg om te gaan. Volgens hen kunnen besparingen worden bereikt zonder dat de kwaliteit wordt aangetast.

De minister heeft nog wel geprobeerd om Nederland op andere gedachten te brengen, maar Den Haag was niet te vermurwen: de bezuiniging op de zorg blijft staan. Wel mag Aruba zelf bepalen hoe die moet worden ingevuld. Om alle partijen tegemoet te komen, laat minister Oduber de zorgverleners nu meepraten.

Deze ‘nationale commissie’ bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van Raad van Bestuur van Stichting Ziekenverpleging Aruba, Instituto Medico San Nicolas (IMSan), Raad van Bestuur van FSMA Respaldo, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba, Huisartsenvereniging Aruba, Vereniging Medisch Specialisten Aruba, vereniging van apothekers Aruba, Arubaanse Vereniging van Fysiotherapeuten, Vereniging van specialisten Ziekenhuis Aruba, Aruba Dental Society, Vereniging Verloskundigen Aruba, Vereniging Apothekers Aruba en de Arubaanse Bond voor Verpleegkundigen.

Minister Dangui Oduber wil binnen twee maanden een advies.

Bron: Antilliaans Dagblad