Antilliaans Dagblad | Ansary daagt CBCS-top uit

Willemstad/Philipsburg – De hoogbejaarde Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary en de Sint Maartense advocaat Richard Gibson beschuldigen directeur José Jardim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) van ‘te kwader trouw’ in de kwestie-Ennia.

Dat berichtte SMN News gisteren. Het blijkt dat diverse andere media op Sint Maarten hetzelfde ‘persbericht’ kregen toegespeeld, waarin onder meer wordt voorgedaan alsof zij een bepaald vertrouwelijk schrijven in handen hebben. Het is een uitvoerig (vermoedelijk e-mail)bericht aan Jardim in verband met een geplande voorgenomen Zoom-meeting.

Daarin wordt de financieel-economisch directeur van de CBCS opnieuw danig uitgedaagd – sommigen zullen zeggen: bedreigd – door Ansary en voormalig Ennia-commissaris Gibson. Anderhalf jaar geleden al nam de Amerikaan Jardim zwaar onder vuur in een interview bij TeleCuraçao.

In principe zijn ze zeker wel geïnteresseerd in de Zoom-bespreking, zeggen ze nu, maar tegelijkertijd begrijpen zij niet en beschuldigen zij de CBCS-directeur ervan dat de Centrale Bank ‘actie onderneemt tegen bepaalde Amerikaanse aandeelhouders en bepaalde (voormalige, red.) directieleden in verband met legitieme uitgaven die teruggaan tot elf jaar geleden, waartegenover buitengewone winsten worden behaald door dezelfde Amerikaanse aandeelhouders voor de particuliere entiteit’.

Bovendien herinneren Ansary en Gibson de CBCS-topman eraan dat hij in het openbaar dezelfde ‘valse beschuldiging’ blijft herhalen, waarin hij beweert dat Amerikaanse aandeelhouders van Ennia in totaal 400 miljoen dollar van het verzekeringsbedrijf naar hun eigen bankrekeningen hadden verplaatst.

,,Dit werd categorisch door ons ontkend tijdens de vergadering (op 1 februari 2020, in Florida met Jardim), maar we voegden eraan toe dat om dit bedrag van de Ennia-bankrekeningen over te schrijven, het nodig zou zijn dat twee directeuren van Ennia met tekenbevoegdheid een overboekingsinstructie hebben gestuurd.”

Beiden herinneren Jardim er verder aan dat ze hem verzochten documentatie te overleggen om zijn beweringen te staven en dat Jardim zou hebben toegezegd dat binnen een week vanaf die datum van 1 februari aan Gibson te leveren. Jardim heeft sindsdien nooit dit bewijs geleverd, ondanks dat hij een extra week de tijd kreeg om dit te doen.

,,In de vele maanden die zijn verstreken, heeft Richard niets van u ontvangen en geen uitleg gekregen. Zeer verrassend herhaalde u deze beschuldiging nogmaals tegenover de media op Curaçao, kort na de Zoom-oproep die u op 21 augustus 2020 had gedaan.” Ansary en Gibson wijzen erop dat er sinds de toepassing van de noodregeling medio 2018 ‘miljoenen zijn verspild’. Onnodig omdat ‘de herstructurering al mondeling is overeengekomen’.

,,Bovendien lijken vele miljoenen dollars aan financiële activawaarde verloren te zijn gegaan onder uw toezicht, en daarbovenop moeten we helaas het verlies van marktaandeel bij Ennia meenemen, puur als gevolg van geruchten en negatieve beschuldigingen.”

De Amerikaanse eigenaar en zijn Sint Maartense rechterhand blijven volhouden dat Ennia Groep nooit zo financieel sterk en gezond is geweest als ten tijde van de noodregeling.

,,Voor de goede orde, als de zeer negatieve omstandigheden na het opleggen van de noodregeling in dit tempo aanhouden, zal dit de ondergang onvermijdelijk versnellen en zal het negatieve resultaat verreikend zijn.”

Gibson en Ansary spreken in dat verband van ‘de dag van de afrekening’.

Desondanks blijven zij geïnteresseerd in deelname aan de Zoom-vergadering, tenminste: als er serieuze bedoelingen zijn van Jardims zijde om het probleem tot wederzijds goedvinden op te lossen.

