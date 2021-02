AD | Curaçao lokt buitenlandse werkenden met zon, goede wifi en weinig coronaregels

Elodie Kint | Algemeen Dagblad

Curaçao heeft een tropisch klimaat, vrijwel overal is wifi en het eiland is zo goed als coronavrij. De lokale overheid gebruikt al deze argumenten om ‘digital nomads’ actief naar het eiland te lokken. En Nederlanders die locatie-onafhankelijk kunnen werken bevestigen: ,,Het is hier heerlijk.’’

Het kabinet van Curaçao presenteerde dinsdag een plan om meer mensen aan te trekken voor wie het niet uitmaakt op welke plek in de wereld ze werken. Het eiland versoepelt bijvoorbeeld de verblijfsvoorwaarden.

Wie langer dan 6 maanden op het eiland wil blijven, kan een aanvraag doen om zijn verblijf met nog eens 6 maanden te verlengen. De verwachting is dat dit Curaçao jaarlijks zo’n 125 miljoen Antilliaanse gulden (zo’n 58 miljoen gulden) kan opleveren.

